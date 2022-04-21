قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن المقاتلين البريطانيين اللذين أُسرا في أوكرانيا يتلقيان الطعام والشراب والمساعدة اللازمة.

وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، "لا تقلقوا، الجانب الروسي يهتم بهما. يجري إطعامهما وسقيهما وتقديم المساعدة الضرورية لهما. تماما كغيرهما من المقاتلين الأجانب الذين استسلموا أو اعتُقلوا".

وظهر مقاتلان بريطانيان أسرتهما القوات الروسية على شاشة التلفزيون الرسمي الروسي يوم الاثنين وطلبا مبادلتهما بحليف أوكراني للرئيس فلاديمير بوتين تحتجزه السلطات الأوكرانية. ولم يتضح إلى أي مدى تحدث شون بينر وأيدن أسلين بحرية في التسجيل المصور.