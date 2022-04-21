عبدالعزيز الفضلي

استقبل وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، و الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، ممثل مكتب اليونيسف في دول الخليج العربي آدم الطيب والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة حقوق الطفل وسبل تكثيف التعاون بين يونيسف والكويت من أجل مستقبل أفضل لأطفال الكويت وتقديم بعض المقترحات للتعاون المتبادل، كما تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بمستوى التعليم في الكويت لمرحلة الطفولة ومدى إمكانية تقديم البرامج لتطوير التعليم ومناقشة الخطط والبرامج التي نفذتها وزارة التربية للقضاء على الفاقد التعليمي والآثار الناجمة عن جائحة كورونا. وقد أبدى الطرفين استعدادهما لعقد اتفاقية لتحقيق المشاركة الاستراتيجية بينهما والوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.



وحضر الاجتماع نائب برامج مكتب اليونيسف جمانة حاج أحمد و رئيس مكتب تنمية الطفولة المبكرة بمنطقة الخليج العربي تاتجانا كولين ومدير الاتصالات في مكتب منطقة الخليج رفيق الورشفانيو و أخصائية تنمية الطفولة المبكرة نور الهويدي كما حضر الاجتماع الموجه العام للعلوم منى الانصاري والموجه العام لرياض الأطفال نادية المسلم .