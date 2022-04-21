أعلنت جمعية الصحفيين العمانية استضافة السلطنة لاجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس" في الفترة من 31 مايو إلى 4 يونيو 2022، بمشاركة أكثر من 100 دولة و300 صحفي يمثلون العديد من المؤسسات الصحفية والنقابية حول العالم.

وستعقد الجمعية مؤتمرا صحفيا يوم /الأحد/ القادم مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية للكشف عن تفاصيل الاجتماعات وسيتحدث خلاله الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وسالم بن حمد الجهوري نائب رئيس الجمعية، وطالب الضباري أمين سر الجمعية، ومصطفى المعمري عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء الكثير من التفاصيل المتعلقة باستضافة الجمعية وجاهزيتها لهذا الحدث العالمي المهم، ومكان وبرنامج عقد الاجتماعات، والمشاركين، والأهداف الرئيسية من وراء استضافة الجمعية لهذه الاجتماعات الدولية.

وكان رئيس الجمعية الدكتور محمد العريمي قد أكد في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية جاهزية الجمعية لهذه الاستضافة، مشددا على أن الفرق المشكلة للإعداد والتنظيم لهذا الحدث العالمي قطعت مراحل متقدمة من حيث تحديد مكان إقامة الوفود وعقد الاجتماعات، وحجوزات الطيران، والنقل، واكتمال كافة الخدمات اللوجستية في مثل هكذا نوع من الاستضافات.

كما أكد أهمية استضافة الجمعية لهذه التظاهرة العالمية وما يمثله وجود هذا العدد الكبير من الصحفيين وممثلي النقابات والجمعيات الصحفية حول العالم على أرض سلطنة عمان، منوها بالمكانة العالمية التي تحظى بها السلطنة على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما كان داعما وحافزا لفوز الجمعية بهذه الاستضافة.