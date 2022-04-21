تعتزم شركة "أمازون" للتجارة الالكترونية زيادة مشاريعها المتعلقة بالطاقة المتجددة بنسبة ثلاثين في المئة، من خلال إطلاق 37 برنامجاً جديداً في العالم بهدف الاعتماد بالكامل على مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2025.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن "أمازون" ومع هذه المشاريع الجديدة، ستستطيع الاعتماد على إجمالي 15,7 غيغاوات في أعمالها، وستعزز تالياً مكانتها كأكثر شركة تشتري طاقة متجددة في العالم.

وقال رئيسها التنفيذي أندي جاسي "نظراً إلى النمو المحقق في أعمالنا وهدفنا المتمثل في تشغيل أعمالنا باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لن نخفّض استثماراتنا" في هذا القطاع.

وأصبحت الشركة العملاقة في التجارة الإلكترونية والمسؤولة عن إدارة توصيل كل منتجاتها كذلك مزوداً رئيساً لخدمات الحوسبة السحابية التي تعمل باستخدام خوادم تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

وتعهدت المجموعة عام 2019 الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، فيما تشكك منظمات تكافح ظاهرة الاحترار المناخي أحياناً بهذا التعهّد، بسبب الكميات الكبيرة من الكربون التي تنبعث جراء أعمال الشركة.

ومع ازدهار التسوق الالكتروني وازدياد العمل من المنزل منذ بداية جائحة كوفيد-19، ارتفعت انبعاثات الكربون الخاصة بالشركة مما يساوي 44,4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عام 2018 إلى 60,64 مليون طن عام 2020، أي بزيادة 37% في عامين.

ومع هذه المشاريع، سيُصبح لدى الشركة في المجموع 134 موقعاً يحوي توربينات رياح أو ألواح شمسية، بالإضافة إلى 176 لوحاً ضوئياً جهدياً.

ولم تعلن "أمازون" أي تفاصيل حول الشروط المالية الخاصة بهذه المشاريع.