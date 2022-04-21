أكدت الفنانة نيللي كريم أن مسلسل (فاتن أمل حربي)، المعروض في موسم رمضان الحالي، يبرز مشاكل المرأة الحقيقية في المجتمع، مشيرة إلى أن شخصيتها في المسلسل صعبة وسهلة في نفس الوقت.

وقالت نيللي كريم - في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" إن فاتن شخصية موجودة وعايشة في المجتمع، لافتة إلى أنها مرت على المستوى الشخصي بأكثر من موقف تعرضت له فاتن في المسلسل.

وأضافت أن فاتن عندها أمل وهي مثل كل الستات لديها مشاكل، وتحارب من أجل أولادها وعائلتها، وما تعرضت له فاتن في المسلسل حدث مع نساء كثيرات، موضحة أن مشاهد العمل تقدم قصصا حقيقية ومن الواقع وليست خيالية .

وأوضحت أن فريق العمل يبذل مجهودا كبيرا لخروج المسلسل بأفضل شكل وصورة تعجب الجمهور خاصة أنهم يعملون لساعات طويلة، لافتة إلى أن العمل كبير ويقدم وجبة دسمة من القضايا الشائكة، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة .

وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي؛ حيث تظهر نيللي كريم في مراحل عمرية مختلفة خلال الأحداث، وتجسد دور موظفة بالشهر العقاري وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

ويشارك في بطولة المسلسل هالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وجيلان علاء، وفادية عبد الغني، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.