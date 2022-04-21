قالت وزارة السياحة التايلاندية إن عدد السائحين الأجانب ارتفع بنسبة 38% خلال شهر آذار/مارس الماضي مقارنة بشهر شباط/فبراير الماضي، بعدما خففت البلاد من القيود المفروضة على السائحين القادمين من الخارج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن عدد السائحين خلال الربع الأول بلغ 497 ألفا و693 سائح مقارنة بـ 20 ألفا و172 سائح خلال نفس الربع من العام الماضي عندما أغلقت البلاد حدودها أمام السائحين بسبب جائحة كورونا.

وكانت أوروبا هي أكبر مصدر للسائحين خلال شهر آذار/مارس الماضي بواقع 99 ألفا و312 سائح، وعلى رأسهم السائحون القادمون من ألمانيا والمملكة المتحدة .