أعلنت "ميديا متري" الشركة المختصة التي تعمل في ميدان دراسة وسائل الإعلام بفرنسا أن نحو 6ر15 مليون مواطن شاهدوا المناظرة بين الرئيس الفرنسي المنتهيو ولايته "إيمانويل ماكرون" ومنافسته اليمينية المتطرفة "مارين لوبان" قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم، وذلك على جميع القنوات التي تبثها مساء أمس /الأربعاء/، وهي نسبة مشاهدة أقل من تلك المسجلة في المناظرة الأخيرة للانتخابات الرئاسية لعام 2017.

وقالت "ميديا متري" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ إنه في عام 2017، تابع ما يقرب من 5ر16 مليون مشاهد الجدل الذي دار بين "لوبان" و"ماكرون".

يذكر أنه بعد خمس سنوات من مواجهتهما الأولى، تواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون" مجددا مع مرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الجاري وناقش المرشحان عدة ملفات.