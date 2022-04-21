سجل معدل التضخم السنوي في كندا ارتفاعا في شهر مارس الماضي بنسبة 6.7%، مقابل 5.7% في شهر فبراير السابق له، وهو أعلى مستوى له منذ يناير عام 1991.

وأفادت وكالة الإحصاء الكندية بأن ارتفاع معدل التضخم والذي بلغ نقطة مئوية كاملة يعد الأعلى منذ 31 عاما، مشيرة إلى أنه على الرغم من التدخلات الأخيرة لبنك كندا المركزي نحو زيادة معدل الفائدة الأساسي لتهدئة السوق، إلا أنه من الواضح عدم القدرة على كبح موجة التضخم التي تجتاح البلاد.

وارتفعت الأسعار في كل واحد من المكونات الثمانية الرئيسية للاقتصاد التي ترصدها وكالة الإحصاء الكندية من أجل إعداد بياناتها، وتصدرت أسعار الطاقة قائمة الارتفاعات، إذ ارتفع معدل سعر وقود السيارات بنسبة 11.8% بين فبراير، ومارس الماضيين.. وعلى أساس سنوي، ارتفع سعر لتر البنزين بنسبة 39.8% في مارس 2022 عن مستواه في مارس 2021.