قرر المخرج المصري أحمد صالح، تكثيف ساعات تصوير مسلسل "توبة"، الذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

وأعلن صالح فرض حالة الطوارئ داخل لوكيشن المسلسل، لتصل ساعات التصوير لأكثر من ١٤ ساعة يوميا.

ونشر الفنان محسن منصور صورة عبر حسابه على "فيس بوك"، من داخل بلاتوه التصوير تجمعه مع الفنانين محمد لطفي ومحمد عبدالعظيم .

وأكد منصور أنه من المقرر أن ينتهي من تصوير جميع مشاهد المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور قصة مسلسل توبة في منطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته توبة ، وسط أهل الحارة منذ سبع سنوات، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد توبة لينغص عليه صفو حياته.

مسلسل "توبة" بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، يوسف إسماعيل، أسماء أبو اليزيد ، صبا مبارك ، حجاج عبدالعظيم، محمد دياب، محمد عبدالعظيم، محسن منصور، حسن أبو الروس، محمد لطفي، رحاب الجمل، والعمل تأليف ورشة كتابة "ملوك"، ومن إخراج أحمد صالح.