قال المتحدث باسم حركة طالبان إنعام الله سمنكاني إنه سوف يتم حظر تطبيق تيك توك في أفغانستان، وذلك في إطار نهج شرطي أخلاقي تتبناه حركة طالبان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سمنكاني قال في تغريدة إن تطبيق تيك توك، واسع الانتشار" يضلل الجيل الأصغر سنا".

وقد تم اتخاذ القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء ويعد أول قرار تتخذه الحركة لحظر تطبيق منذ أن تولت السلطة العام الماضي.

وأضاف سمنكاني أن مجلس الوزراء قرر أيضا حظر لعبة ببجي الكورية الجنوبية، ومنع القنوات التلفزيونية الأفغانية من إذاعة محتوى " غير إخلاقي".