فاز الفيلم التونسي "قربان" بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي الدولي عن فيلم "قربان".

وهنأت وزارة الشؤون الثقافية التونسية المخرج نجيب بلقاضي بمناسبة الجائزة التي حصل عليها الفيلم، الذي سبق وحصل على العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية المختلفة، حيث تم عرضه العالمي والعربي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

يذكر أن الفيلم التونسي كان قد فاز بجائزة MAD Solutions للخدمات التسويقية في مهرجان "مالمو" للسينما العربية، وجائزة المعالجة اللونية من موزاييك TV فى سوق مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة الخدمات الصوتية من شركة ليث برودكشنز في سوق مهرجان مالمو للسينما العربية، وحصل أيضا على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق".

وتدور أحداث الفيلم أثناء فترة الحجر الصحي بسبب جائحة فيروس "كورونا"، حيث تعمل سارة عن بعد من منزلها في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، وتساعد الأشخاص الذين تدهورت حالتهم جراء الفيروس، ویجد زوجها، الذي يعاني من اضطرابات نفسية نفسه دون دوائه الذي لم یعد متوفرا في الأسواق، وتدور أحداث العمل في سياق درامي يؤكد محبة الإنسان وتشبثه بالحياة رغم كل التحديات.