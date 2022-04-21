تم نقل أكثر من 600 حيوان أليف إلى جمهورية أيرلندا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث صارت الجمهورية موطنا جديدا لهذه الحيوانات الأليفة، ومعظمها من القطط والكلاب، وأصحابها البالغ عددهم .485

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانيا بي إيه ميديا، أكدت الحكومة الأيرلندية الأعداد ، حيث وعد وزير الزراعة تشارلي مكونالوج بأن تواصل أيرلندا اتباع سياسة الباب المفتوح للأوكرانيين وحيواناتهم الأليفة.

ووفقا للإحصاءات، فقد سافر 333 حيوانا من الكلاب و285 من القطط إلى أيرلندا مع أصحابها من أوكرانيا، بالإضافة إلى عدد من الحيوانات الأليفة المنزلية الأصغر.

واستقبلت أيرلندا ما يقل قليلا عن 25 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا.

يشار إلى أن وزارة الزراعة الأيرلندية مسؤولة عن التعامل مع الحيوانات الأليفة التي تصل إلى أيرلندا والتأكد من الالتزام بجميع الفحوصات الطبية.