قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده سترفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بنسبة 5ر7 % ليصل إلى 713 يورو (774 دولار) شهريا من 663 يورو بدءا من الأول من أيار/ مايو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ميتسوتاكيس في خطاب متلفز لمواطنيه : "حان الوقت لدعم الرواتب الدنيا". ودعا أصحاب الأعمال إلى التصرف بمقتضى هذا القرار وزيادة رواتب جميع الموظفين.

كان ميتسوتاكيس تعهد في كانون الأول/ ديسمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور مرتين في 2022، ويأتي إعلان الزيادة الجديدة اليوم بعد زيادة بنسبة 2 % في الأول من كانون الثاني/ يناير.

وتأتي الخطوة بينما يواجه المواطنون ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بعدما فاقم غزو روسيا لأوكرانيا الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي.