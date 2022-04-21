في قلب الريف الإنكليزي، يحاول ويل وودهول أن يبقى إيجابيًا رغم كل شيء حتى لو تعرضت أطنان من البنجر العضوي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو للتلف في مزرعته بسبب عدم توفر شارين أوروبيين.

يقول المزارع البالغ من العمر 35 عامًا مشيرًا إلى كومة من الخضار يبلغ ارتفاعها 4,5 متراً تعرّضت للتلف منذ تشرين الأول/أكتوبر "إنه لأمر مؤسف حقًا. كلّ هذه الجهود لهذه النتيجة".

وأضاف لفرانس برس "لم يكن لدي يوماً هذه الكمية من المحاصيل التي لم أتمكن من تصريفها. من الواضح أن هذا ينعكس سلبا على أعمالنا. آمل أن نتمكن من تخطي هذا الأمر أحاول أن أبقى إيجابيا".

وبنجر وودهول هو آخر ضحايا بريكست، حيث ساهمت البيروقراطية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تعقيد عمليات تصدير المنتجات البريطانية إلى اوروبا.

وفي مزرعته التي تبلغ مساحتها 770 هكتارًا، كان المزارع ينتج البنجر العضوي منذ عقد تقريبا ويصدّر نصف إنتاجه إلى أوروبا.

في البداية كان يعتقد أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2020، سيكون له تأثير محدود على نشاطه. ولكن بعد فترة انتقالية استمرت 11 شهرًا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق المشتركة وواجه التجار شكوكا حول مستقبلهم.

- "الكثير من المشاكل" -وقام أحد الشارين الأوروبيين بإلغاء عقد لشراء مئات الأطنان من البنجر ومذاك لم يُبرم هذا المزارع صفقة اخرى. وأضاف "قالوا إنهم لم يعودوا يريدون منتجات غير أوروبية".

عادة ما كان يخلط الشارون البنجر الانكليزي مع البنجر من دول أوروبية أخرى، لكن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بات عليهم فصل البنجر، الأمر الذي يستغرق وقتًا ويكلّف مالًا.

وقال "إنّها عملية معقدة. لا يمكنني أن ألومهم".