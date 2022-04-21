قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن التضخم في منطقة اليورو في مارس آذار كان أقل قليلا مما جرى حسابه في وقت سابق لكنه لا يزال عند مستويات قياسية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 2.4 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار بزيادة 7.4 في المنة على أساس سنوي.

وكان تقدير سابق للمكتب قد أشار إلى أن التضخم في مارس آذار بلغ 2.5 بالمئة بزيادة 7.5 بالمئة عن العام السابق.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على التضخم عند مستوى اثنين بالمئة في الأمد المتوسط، ​​وأشار إلى أنه سيشدد سياساته من خلال إنهاء خطة شراء السندات هذا العام والتحرك نحو رفع سعر الفائدة بعد ذلك.

وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 44.4 بالمئة في مارس آذار مقارنة بالعام السابق، بينما زادت تكلفة المواد الغذائية غير المصنعة 7.8 بالمئة.

وبلغ معدل التضخم السنوي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود الأكثر تقلبا، 3.2 بالمئة في مارس آذار وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي.