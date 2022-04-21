تعرض حوالي 30 بالمئة من الأشخاص الذين عولجوا من كوفيد-19، إلى المضاعفات ما بعد الحادة لكوفيد-19، والمعروفة باسم "كوفيد طويل الأمد"، وفقا لدراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا، في لوس أنجيليس.

وقد أجرى باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس دراسات على 1038 شخصًا كانوا مسجلين في البرنامج الإسعافي التابع للجامعة بين أبريل 2020 وفبراير 2021.

وذكرت الدراسة أن 309 أشخاص من بين هؤلاء ظهرت عليهم أعراض "كوفيد طويل الأمد"، التي كان أكثرها استمرارا الإرهاق وضيق النفس بين الأفراد الذين عولجوا بالمستشفيات، وفقد حاسة الشم بين الذين تلقوا العلاج خارج المستشفيات