حسنت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي الشهري في نيسان/أبريل، وذلك للمرة الأولة منذ أربعة أشهر، وسط تراجع أعداد إصابات كورونا ورفع القيود المرتبطة بالوباء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب مجلس الوزراء الياباني القول إن الاقتصاد يظهر علامات على الانتعاش، مع تراجع تأثير الفيروس. وحسنت الحكومة تقييم الاستهلاك والإنفاق العام، قائلة إن الاستهلاك أظهر علامات على الانتعاش.

وبعد الوصول إلى ذروة آخر موجات تفشي الفيروس بتسجيل أكثر من 100 ألف إصابة يوميا في أوائل شباط/فبراير، تراجعت الأعداد إلى أقل من نصف ذلك حاليا مع انحسار موجة المتحور أوميكرون.

وبعد رفع القيود المرتبطة بالوباء في منتصف آذار/مارس، تحسن مؤشر بنك جيبون الياباني لمديري المشتريات، حيث تم تمديد فترة عمل المطاعم والحانات وشعر المستهلكون بمزيد من الثقة للخروج.

ويأتي تحسين التقييمات في حين تعتزم الحكومة الكشف عن مجموعة من الإجراءات بحلول نهاية الشهر لتخفيف أضرار ارتفاع فواتير الوقود ومعالجة مخاوف الناخبين قبل الانتخابات المقررة في الصيف.

ومع ذلك، فإن تأثير قيود مكافحة كورونا ربما أدى إلى انكماش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقا لمسح أجرته وكالة بلومبرج.