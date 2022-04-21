أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز نتائج الربع الأول من العام الحالي، متوقعة العودة إلى تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام في ظل توقعات بزيادة إيرادات التشغيل، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 8%.

وتتوقع الشركة ومقرها مدينة شيكاغو الأمريكية تحقيق أرباح جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة تبلغ 10% من إيرادات التشغيل، وهو ما يقل فقط بمقدار 9ر2 نقطة مئوية عن هامش الأرباح خلال 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا التي ألحقت خسائر مدمرة بشركات الطيران في العالم.

وقال سكوت كيربي الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية إن "بيئة الطلب الآن هي الأقوى طوال الثلاثين عاما الماضية التي أمضيتها في العمل في صناعة الطيران، وستستفيد يونايتد أيرلاينز وعملاؤها من هذا الوضع أكثر من أي شركة طيران أخرى".

وأضاف: "نحن نرى الآن دليلا واضحا على أن الربع الثاني سيكون نقطة انعطاف تاريخية لشركتنا. إنه يجعلني متفائلا بشأن مستقبل يونايتد أكثر من أي وقت مضى".