أحمد الطاحوس: المجموعة تبحث الفرص المربحة للاستثمار بالمرحلة التالية من النمو في تكنولوجيا المعلومات

بدر الخرافي: «زين» تحافظ على توليد تدفقات نقدية صحية لأعمالها باستثمار إمكاناتها في البنية التحتية الرقمية

المجموعة تحقق أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بـ 507 ملايين دولار

إيرادات خدمات البيانات سجلت 536 مليون دولار لتمثل 40% من إجمالي الإيرادات المجمعة

نمو قاعدة عملاء المجموعة بنسبة 5% لتصل إلى نحو 50.9 مليون عميل نشط

سجلت منصات زين في التكنولوجيا المالية نمواً هائلاً في قاعدة العملاء بنسبة 180%

المجموعة تتوسع في قطاع المشاريع والأعمال وتحقق نمواً بنسبة 19%

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أعلنت مجموعة زين أن نتائجها المالية الفصلية سجلت نموا قويا على مستوى مؤشراتها المالية الرئيسية عن فترة الربع الأول من السنة المالية الحالية، إذ رفعت المجموعة أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 6% لتصل إلى نحو 47 مليون دينار (156 مليون دولار)، مقارنة بـ 45 مليون دينار (147 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2021، بربحية للسهم الواحد بلغت 11 فلسا.

وأوضحت «زين» في بيان صحافي أنها رفعت إيراداتها الفصلية المجمعة عن فترة الربع الأول بنسبة 7% لتسجل 408 ملايين دينار (1.35 مليار دولار)، مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ 382 مليون دينار (1.26 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام 2021.

وبينت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، أن حجم الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بلغ 154 مليون دينار (507 ملايين دولار)، مقارنة بـ 158 مليون دينار (523 مليون دولار) عن الفترة المشابهة من العام 2021، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA .% 38

نمو قاعدة العملاء

وكشفت المجموعة عن نمو قاعدة عملائها بنسبة 5%، حيث ارتفعت إلى نحو 50.9 مليون عميل، وعزت هذا النمو إلى الزخم الهائل لعملياتها في أسواق السعودية والعراق، بينما سجلت إيرادات خدمات البيانات لعمليات المجموعة 536 مليون دولار، تمثل 40% من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وذكرت المجموعة أن مؤشراتها المالية الرئيسية تأثرت بترجمة العملات الأجنبية، وجاء ذلك بشكل رئيسي من انخفاض قيمة العملة في السودان من متوسط (271 جنيه سوداني/ دولار) خلال فترة الربع الأول من العام 2021 إلى متوسط (483 جنيه سوداني/ دولار) خلال الربع الأول من العام 2022، وكلف ذلك المجموعة 120 مليون دولار على مستوى الإيرادات المجمعة، و80 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA.

وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أحمد الطاحوس «تبحث مجموعة زين عن الفرص المربحة في قطاعات النمو الجديدة، حيث باتت أكثر استعدادا للاستثمار في المرحلة التالية من النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويبرز الأداء القوي للعمليات التشغيلية عن هذه الفترة، التركيز المستمر على تطوير وتحديث الشبكات والتوسع في الخدمات الرقمية».

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين، بدر ناصر الخرافي «سجلت عملياتنا التشغيلية نموا قويا عن هذه الفترة، بفضل تنفيذنا الناجح لاستراتيجية أعمالنا، والتوسع في البينة التحتية الرقمية، وهو ما انعكس بالإيجاب على مؤشراتنا المالية الرئيسية».

وأوضح الخرافي قائلا «إن الأداء القوي لعملياتنا التشغيلية، وخصوصا في الكويت والسعودية حيث نمت الأرباح الصافية بنسبة 22% و97% على التوالي، يعود إلى نمو عملاء شبكة الجيل الخامس، والتوسع في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، وعزز هذا الأداء النمو القوي لعمليات زين السودان، التي حققت ارتفاعا قويا في أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 156%، ويعزى ذلك إلى نجاحها في اكتساب المزيد من العملاء لشبكة الجيل الرابع».

وأفاد الخرافي بـ«ان تركيزنا المستمر على توفير أفضل تجربة عملاء على شبكاتنا، يدفعنا دائما إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في النفقات الرأسمالية، حيث استثمرنا خلال الربع الأول 74 مليون دولار في التوسع في مشاريع البنية التحتية، وترقية الشبكات (الجيلين الرابع والخامس)، والإطلاق المستمر لشبكة الجيل الخامس في أسواق الكويت، السعودية، والبحرين، ونقل الألياف إلى المنازل (FTTH)، وقد ساعدتنا هذه الاستثمارات في اكتساب 2.3 مليون عميل جديد على مستوى الأفراد والمؤسسات، حيث ارتفعت قاعدة العملاء بنحو 5%، جاءت غالبيتها من نمو قاعدة عملاء زين السعودية بنسبة 17%، وزين العراق بنسبة 9%».

وأضاف الخرافي «في ظل تزايد أنشطة استخدام الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، وانتشار الشبكات الاجتماعية، والخدمات الحكومية الرقمية، فإن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي، وأصبحت أكثر تأثيرا في تعزيز التنوع الاقتصادي».

وأضاف «فتحت هذه التطورات آفاقا جديدة لنمو أعمالنا، إذ استفادت المجموعة من هذه التحولات الجذرية بتحقيقها نموا هائلا في قطاع المشاريع والأعمال B2B Solutions بنسبة ارتفاع بلغت 19%، إذ ركزت على فرص النمو المربحة في هذا القطاع الذي يشهد توجه المؤسسات والشركات نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات من مختلف القطاعات، الذي دعا بدوره الشركات ومؤسسات الأعمال إلى التأقلم مع هذه التطورات، لإدارة مشاريعها بأسلوب حديث بغرض تحسين نوعية الخدمات، وتحسين تجربة العملاء».

وكشف أن المجموعة تقوم بدفع أعمالها إلى المزيد من مبادرات التحول الرقمي والتوسع في عصر الخدمات السحابية، حيث تستهدف أن تكون الشريك الرقمي المفضل للحكومات ومؤسسات الأعمال في مجال الحوسبة السحابية، وتوفير الحلول السحابية في تطوير البنية التحتية، ومساعدتها في بناء اقتصاد متنوع مستدام.

وبين الخرافي أن مجموعة زين ومن خلال كيانها التكنولوجي «زين تك» تسعى إلى نشر مفهوم «النمو مع السحابة»، الذي ازداد استخدامه مؤخرا مع انتشار المنصات الرقمية ودعم العمليات الذكية، وهو ما يجعل المستقبل للخدمات السحابية المدارة وحلول الأمن السيبراني، التي تسعى المجموعة من خلالها إلى تقديم سلسلة من المزايا غير المسبوقة إلى المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال في أداء التخزين وإمكانية التوسع مع فاعلية على مستوى التكلفة.