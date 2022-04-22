عبدالعزيز الفضليشكّل مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية 9 لجان للعمل في الجمعية والتي يكمن دورها في القيام بالأنشطة والفعاليات الكشفية المختلفة.وقال أمين عام جمعية الكشافة الكويتية إبراهيم العيد، خلال اجتماع عقده مع رؤساء اللجان وحضره أعضاء مجلس الإدارة، «أشكركم على مشاركتكم في العمل بلجان الجمعية وأبارك لكم ثقة مجلس الإدارة فيكم سواء أنتم كرؤساء اللجان أو أعضاء فيها، وإنني على ثقة بأنكم على قدر المسؤولية المكلفين فيها».وأضاف العيد «حددنا 9 لجان على أن يكون عدد أعضاء كل لجنة 5 تماشيا مع لوائح ونظم المنظمة الكشفية العربية والعالمية، وذلك وفقا للشروط والضوابط المعمول بها مشيرا إلى أن تشكيل هذه اللجان يهدف إلى تطوير أداء الجمعية وفق الاستراتيجية وخطط وبرامج المنظمة الكشفية العربية، ومؤكدا في الوقت نفسه دعم هذه البرامج التي من شأنها الارتقاء بالحركة الكشفية الكويتية». وأضاف «نحتاج من كل لجنة تقديم خطتها التي تخدم المجتمع وتبرز دور الجمعية»، موضحا أهمية أن تقدم تلك الخطة لأمين عام الجمعية لعرضها على مجلس الإدارة.