

أسامة أبو السعود



التقى رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل سعود الديحاني الوزير المستشار جمال الجلاوي وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من مشاكل الموظفين بالوزارة والتي كان من أبرزها حصر الدرجات المالية للموظفين الذين انتهت خدمتهم والاستفادة منها لأمناء السر حاليا لحاجة العمل وتسكينها للموظفين بالأقدمية في قرار التعيين، مضيفا أن وزير العدل أبدى تفهمه لهذه المطالب والاستعداد للاستجابة لها خلال الفترة القصيرة القادمة.



وطالب رئيس النقابة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بزيادة الدرجات المالية لجميع وظائف معاوني القضاء للراغبين في تغيير المسمى من الزملاء وذلك للحاجه الملحة للعمل.



وأثنى رئيس النقابة على الجهود المستمرة التي يبذلها وزير العدل ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون في تذليل كافة المعوقات التي تواجه موظفي الوزارة، مبينا أن هذه المواقف توكد حرصهم علي دعم الموظفين لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة.