أثنى مدير عام شركة وود ميكر م.رعد الذيب على ذوق العميل الكويتي، مؤكدا أنه من أكثر العملاء على مستوى الخليج من حيث الاهتمام بتفاصيل السكن وديكوراته.



وأضاف الذيب في حوار مع «الأنباء» ان شركة وود ميكر المتخصصة في الأعمال الخشبية وصناعة المطابخ تنافس الشركات العالمية بل انها قد تتفوق عليها في التصاميم والديكور. كما تطرق الذيب إلى آلية عمل الشركة والتي تتكون من 4 مراحل أهمها المتابعة والتركيب والوقوف على رأي العميل. وأكد أن أزمة كورونا قد حسرت تطور الشركات وأضعفت الاقتصاد والتطوير لكن الحكومة الكويتية التي لم تتوان لحظة عن مد يد العون للمشاريع الخاصة فقد كانت خسائر أزمة كورونا محدودة بل تكاد تتلاشى، وإلى تفاصيل الحوار:



بداية حدثنا عن شركة وود ميكر؟



٭ شركة «wood maker» شركة مختصة بالأعمال الخشبية، موجودة في الكويت، تختص بصناعة المطابخ الخشبية والدواليب «dressing room» وبعض التفاصيل الجوهرية منها الديكورات الخشبية الداخلية، هذه الشركة قائمة بحد ذاتها على الصناعة المحلية مائة في المائة فهي داعمة للمنتجات المحلية، وصناعتنا كويتية 100%.



كيف وجدتم السوق المحلي؟



٭ السوق المحلي ممتاز والزبون الكويتي له ذوق عريق وراق، ويعتني جيدا بالتفاصيل الخاصة بالديكورات والصناعات الخشبية ويعرف طلبه ويصفه بشكل جيد فتلبية طلبه أمر مفهوم وواضح، لاسيما أن الكويتي متابع جيد للمنتجات العالمية ويعي جيدا أهمية التصاميم المميزة.



إلى أي مدى نجحت «وود ميكر» في إرضاء الذوق الكويتي؟



٭ من أسمى أهداف وود ميكر أن تنال رضا العميل بأفضل شكل وفي جميع مراحل العمل على النحو التالي:



المرحلة الأولى التصميم، المرحلة الثانية مرحلة التسعير، المرحلة الثالثة مرحلة التصنيع والأخيرة هي التركيب والـ finishing وهذه أهم مرحلة حيث نهتم برأي العميل بالقطعة وسير العمل من بدايته فهي تلخيص لرحلة العميل في التعامل مع شركتنا. والحمد لله كان لهذا السعي والاهتمام ثماره، فقد أصبح الزبون هو منصتنا الأولى للتسويق ونشر سمعة شركتنا وجلب الزبائن الجدد.



أيهما أكثر إقبالا عليه، المودرن أم الكلاسيك؟



٭ غالب أعمالنا تتصف بالطابع المودرن الحديث الحضاري ولدينا بعض الأعمال الكلاسكية بلا شك فالزبون الكويتي زبون عريق يهتم بهذه التفاصيل. وقد طورت شركتنا فرعا جديدا وقد لقي استحسانا في السوق وهو فرع نيو كلاسيك بحيث يدمج ما بين المودرن والكلاسيك بشكل متناسق جذاب، وهكذا غطت شركتنا كل متطلبات الزبون وكل ما عليه هو أن يختار ما يريد بسهولة.



ثمة من يرى ان أزمة كورونا ساهمت في تراجع السوق ما تعليقك؟



٭ لا شك أن أزمة كورونا قد حسرت تطور الشركات وأضعفت الاقتصاد والتطوير لكن بدعم من الحكومة الكويتية التي لم تتوان لحظة عن مد يد العون للمشاريع الخاصة فقد كانت خسائر أزمة كورونا محدودة بل تكاد تتلاشى، فالشكر الموصول للكويت الحاضنة على دعمها الكبير التي لولاها لم تستمر الصناعة المحلية.



ما نوع العملاء لديكم؟



٭ شركتنا تستهدف السوق بكل طبقاته فلا نختص بفئة عن الأخرى، نسعى دائما لنراعي جميع الأذواق والمستويات والموديلات بأسعار متاحة وتصميمات راقية.



نود التطرق إلى التغيرات التي حدثت قبل الأزمة وما بعدها.



٭ في ظل التطورات التي لم تقتصر على دول الخليج العربي أو حتى الشرق الأوسط بل شملت العالم بأسره فقد سعت شركتنا لتحافظ على معدل الأسعار في متناول الجميع.



لكن في ظل ارتفاع أسعار الشحن والأخشاب وأجور العمالة على الشركة لابد



أن ينعكس هذا على المستهلك قليلا بما يضمن استمرارية نجاح شركتنا وبما لا يؤثر بشكل كبير على زبوننا فنسعى دائما إلى الديمومة والعطاء ومراعاة الزبون.



وما خطط الشركة خلال الفترة المقبلة؟



٭ لدينا خطة للتوسع داخل السوق الكويتي، حيث سنفتتح أفرعا جديدة في مناطق متفرقة من الكويت، كما سنتوسع خليجيا حيث سندشن فرعا في دبي خلال الشهر المقبل.



كيف وجدت آلية العمل خلال شهر رمضان؟



٭ بداية أهنئ أمير الكويت والشعب الكويتي والأمة الإسلامية بالشهر الكريم وأرى ان العمل خلال شهر رمضان جيد جدا فالجميع يستعد لاستقبال الأعياد عن طريق تغيير وتجديد المنازل والديكورات.