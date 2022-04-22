تحتفل «سامسونايت» بيوم الأرض العالمي من خلال عرض مجموعتها الشهيرة من الحقائب المستدامة وهي مجموعة «ماغنوم إيكو» التي يتم تصنيعها من المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها، مثل: أكواب الزبادي والزجاجات البلاستيكية.



وتعد مجموعة «ماغنوم إيكو» أول مجموعة عالمية تطلقها «سامسونايت» للحقائب المصنوعة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، لتمنح هذه المواد دورة حياة جديدة وتقلل من استهلاك المواد الأولية.



وبفضل تقنية المواد من Recyclex®، تم تصنيع الهيكل الخارجي للحقيبة من مادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها (PP)* وقماشها الداخلي من زجاجات بلاستيك بولي إيثيلين تيرفثالات معاد تدويرها (فعلى سبيل المثال، يستخدم في تصنيع الحقائب كبيرة الحجم مخلفات بلاستيكية معاد تدويرها فيما يعادل 483 كوب زبادي و14 زجاجة بلاستيكية. وما هذه إلا أولى خطوات «سامسونايت» نحو الاستدامة. فبالرغم من الآثار والعقبات التي تركتها جائحة كوفيد-19، إلا أن «سامسونايت» واصلت جهودها الهادفة لاستدامة المواد وحرصت على دعم موظفيها وعملائها ومورديها ومجتمعاتها والكوكب بأسره، وفي الوقت ذاته، لم تتوقف عن تقديم المنتجات المبتكرة لعملائها.