أقامت جمعية الهلال الأحمر حفل إفطار شمل ألف أسرة سورية لاجئة في الأردن بدعم من بيت التمويل الكويتي (بيتك) ضمن إطار حملته الإغاثية للاجئين في المملكة بقيمة 1.7 مليون دولار.



وتم خلال الحفل الذي أقيم بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني في العاصمة عمان توزيع كسوة العيد على الأسر السورية وتنظيم أنشطة ومسابقات ترفيهية وتعليمية للأطفال السوريين.



وقال مدير التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة في بيت التمويل عبدالله السيف لـ (كونا) إن الفعالية تأتي ضمن حملة تستمر طيلة شهر رمضان المبارك وتشمل مشروع رغيف الخبز وسلة رمضان بتوزيع طرود غذائية وكسوة العيد و15 ألف وجبة صائم توزع في مختلف مناطق المملكة الأردنية بالإضافة إلى مشاريع خير مماثلة تسبق الشهر الفضيل وتتبعه بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.7 مليون دولار.



وأكد السيف أهمية الحملة في التخفيف عن اللاجئين السوريين خاصة خلال شهر رمضان وتأثير كسوة العيد في إدخال البهجة إلى قلوب أطفالهم والتخفيف من محنة اللجوء.



من جانبه، قال المتطوع في جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالعزيز العون لـ (كونا) إن الفعالية المقامة بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني تشمل ألف عائلة سورية لاجئة في إطار حملة (إفطار الصائم) التي ينظمها الهلال الأحمر الكويتي بتمويل من بيت التمويل الكويتي وتستمر طيلة الشهر الفضيل بمعدل 500 شخص يوميا.



وأثنى العون على جهود الهلال الأحمر الأردني في إنجاح الحملة والوصول إلى العائلات السورية اللاجئة.



بدروه، أشاد رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني محمد الحديد في تصريح مماثل لـ (كونا) بالدور الإنساني للكويت وبالعطاء المتواصل للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين، مؤكدا أهمية المساعدات الكويتية في تخفيف الأعباء عن الفئات المستهدفة.