جزءا من خططه الرامية نحو توسيع نطاق برنامجه الرائد والمتعدد الأركان للمسؤولية الاجتماعية، اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) رعايته ومشاركته لـ «ملتقى الكويت القانوني السنوي»، الذي أقيم مؤخرا في كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، برعاية المستشار جمال الجلاوي - وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة، وبمشاركة نخبة من الشخصيات المهمة في الكويت ودول الخليج والدول العربية.



وقد ناقش الملتقى القانوني آخر المستجدات في علوم القانون وتطبيقاتها وخدماتها على كل المستويات والقطاعات، وعلاقتها بالسلطات الثلاث «القضائية والتشريعية والتنفيذية»، كما يشكل تجمعا يستضيف حشدا من العاملين في الشأن القانوني والمتعاملين معه، بما في ذلك ممثلو KIB، باعتباره مؤسسة مالية رائدة تتبع أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد وهو القطاع المصرفي.



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، مصعب الشعلان: نحن نطمح دائما إلى تعزيز نطاق برنامجنا المجتمعي من خلال دعم الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تثقيف وتنمية المجتمع في مختلف الميادين، لذلك، قمنا برعاية هذا الحدث الضخم لما قدمه من معلومات مهمة وحديثة عن أبرز المستجدات في المجال القانوني والشؤون القانونية، من خلال الحوارات الثقافية، وورش العمل، وملتقى الخبرات الذي تمت فيه.



وأضاف أن التعاون المشترك بين KIB وكلية القانون الكويتية يؤكد أهمية الدور التوعوي والتعليمي الكبير الذي تلعبه مثل هذه الفعاليات في خدمة المجتمعين، المحلي والإقليمي، مشيرا أن رعاية KIB للملتقى جاءت تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي أقرتها الأمم المتحدة، منها تحقيق السلام والعدل بين البشر، وذلك باعتبار البنك عضوا ملتزما بالميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact).



وفي سياق متصل، تم تنظيم معرض خاص على هامش الملتقى للمؤسسات والمنظمات المشاركة، حيث شارك فيه KIB من خلال جناح استقبل فيه الحضور والزوار بغرض تعريفهم بخدمات ومنتجات البنك المتكاملة، وكيفية الاستفادة من حلوله التمويلية، مع توعيتهم بحقوقهم المالية والقانونية، كما قدم البنك للزائرين نبذة عن الحملة الوطنية، «لنكن على دراية»، تعكس التزام KIB بتحقيق الأهداف التوعوية للحملة في جميع الأوقات.