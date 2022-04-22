تزامنا مع الأجواء الإيمانية التي يعيشها الجميع في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وانطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، قام البنك بتوزيع «هدية التجاري الرمضانية» على مرتادي المساجد. وجاءت هذه المبادرة انسجاما مع الأجواء العطرة الخاصة التي يشهدها شهر رمضان الفضيل والمليئة بالروحانية والنفحات الإيمانية.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام ـ قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: عادة ما يكتسب البرنامج الاجتماعي والخيري والإنساني للشهر الفضيل المزيد من الزخم مع بداية الشهر، ويتبدل الحال مع نهاية الشهر، ولكن في البنك التجاري الكويتي كان الأمر مختلفا حيث ان البرنامج الاجتماعي للبنك خلال الشهر الفضيل يتسم بالتنوع والعديد من الفعاليات الخيرية والإنسانية التي تغطي أيام الشهر كله. وتابعت مؤكدة أن البنك حريص على تنظيم بعض الفعاليات الخاصة بالعشر الأواخر من الشهر الفضيل، ومنها توزيع الهدايا على المصلين بعد صلاة الجمعة.



وأشارت الورع الى أن فريق قطاع التواصل المؤسسي بالبنك قام بتوزيع هدية التجاري الرمضانية على المصلين، مشيرة الى أن الهدية الرمضانية تحتوي على عطر رشوش وسجادة صلاة، التي تعتبر من احتياجات المصلين خلال الشهر الفضيل، مؤكدة أن البنك التجاري كان ومازال يولي أهمية كبيرة لدعم ومشاركة أطياف المجتمع جميع المناسبات والأنشطة الاجتماعية، بما يحقق روح التكافل ويدعم المسؤولية الاجتماعية الشاملة.