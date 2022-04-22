قليل ما هو متاح من مذكرات المسؤولين عن العمل التنفيذي في العالم العربي، فنحن تقريبا لا نعرف شيئا عن الرجال الذين كانوا وراء إدارة قناة السويس بعد التأميم، أو وراء إنشاء مجمع صناعي كبير، أو تنسيق العلاقات بين الدول العربية، أو عمل مبادرات في مجال السياسة العامة.



ولهذا فإن كتاب «مذكرات موظف عام في ثلاث قارات» الذي صدر حديثا للكاتب د.علي عبدالعزيز سليمان، الذي شغل مناصب قيادية في البنوك والإدارة المصرية وفي بنك التنمية الإسلامي، مثل نسمة من الهواء التي ترفع الغبار عن عملية صنع القرار ليس فقط في الادارة المصرية، ولكن أيضا في الدول العربية التي تعامل معها. ويحكي بأسلوب سلس وطريف عن معاناته في اللجان المشتركة مع الدول العربية، حيث كانت المبالغات والمزايدات تفوق الرغبة في الانجاز، وكان عليه أيضا ان يتعامل مع رخاوة الادارة اللبنانية، ومضايقات جلسات القات في اليمن من ناحية، ومع كفاءة الادارة الاردنية والتونسية، وألاعيب المفاوض السوري، وهو يحكي مع ذلك عن نجاحات مع هذه الدول جميعا.



ولقد تعددت خبرات المؤلف منذ حصوله على الدكتوراه في الولايات المتحدة، وعمله في المجال الاستشاري والبنك الدولي في واشنطن. وهو يقدم أمثلة طريفة عن كفاح شاب عربي يحاول ان يجد بعلمه وإخلاصه موضع قدم في مجال تنافسي تملؤه التحيزات، والمصالح، وفرص الإنجاز، والمطبات. وينتقل د.سليمان الى طرح خبرته المتميزة في مجال آخر ألا وهو وضع السياسات الاقتصادية والتنموية في المالديف التي تعد واحدة من أصغر دول العالم واكثرها نجاحا.



وتشغل خبرة د.علي سليمان في الادارة الحكومية المصرية خلال اهم فترات الاصلاح الاقتصادي أثناء وزارتي د.عاطف عبيد وكمال الجنزوري حيزا كبيرا من هذا الكتاب. وهو يسرد بعض الضغوط التي يتعرض لها صاحب القرار وتقلبات السياسة في فترة من أكثر فترات نجاح الادارة الحكومية.



وينهي المؤلف مسيرته بالحديث عن تجربته في إنشاء وتشغيل إحدى المؤسسات الفريدة في العمل العربي والإسلامي المشترك، وهي مؤسسة تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الاسلامي للتنمية التي كانت تعمل على تقديم التمويل والمشاركة في مشروعات القطاع الخاص في دول العالم الإسلامي التراكمية والمتعددة اللغات والأنظمة الاقتصادية، ويسجل د. سليمان نجاحه في قيادة هذه المؤسسة الوليدة في أوائل الألفية الجديدة لتصل أعمالها الى ما يربو على مائة مشروع في عشرين دولة في ست سنوات فقط.



نرشح هذا الكتاب الجديد ليس فقط للمهتمين بالاقتصاد وسياسات التنمية ومجالات العمل العربي والاسلامي، ولكن أيضا للشباب الطامحين للعمل في المجال العام والباحثين عن صور من النجاح والتفوق في العالم.