تعتبر عمليات الأنف من أكثر عمليات التجميل انتشارا على الإطلاق، لكن ماذا لو كان بإمكانك الحصول على نفس نتائجها دون اللجوء إلى الجراحة؟ إليك أشهر عمليات تجميل الأنف غير الجراحية التي باتت تلقى رواجا واسعا في الفترة الأخيرة:



- تجميل الأنف السائل: يطلق خبراء التجميل على حشو حمض الهيالورونيك في الأنف لتعديل شكله مؤقتا اسم عملية «تجميل الأنف السائل»، وتعتبر هذه العملية غير الجراحية خيارا شائعا لتجميل الأنف، نظرا لسهولتها وسرعة إنجازها ونتائجها الشبيهة بنتائج الجراحة، لكن هل تعتبر خيارا آمنا؟ هناك العديد من عمليات تجميل الأنف السائل الناجحة في واقع الأمر، والتي لم تحدث فيها أي مضاعفات تذكر، لكن مع كثرة الممارسين غير المختصين بعمليات تجميل الأنف السائل، والذين ليس لديهم فهم أساسي لتشريح الأنف البشري، أصبحت احتماليات حدوث المضاعفات أعلى.



- تجميل الأنف بالليزر: في هذه الطريقة تتم إعادة تشكيل العظام والغضاريف بالليزر باستخدام الإيتريوم والألمنيوم، وتعتبر عملية تجميل الأنف بالليزر تقنية آمنة، وتعطي نتائج مشابهة لعمليات تجميل الأنف الجراحية، إذ يكون فيها مستوى الدقة عاليا، والأهم من ذلك ليس لها أي مضاعفات خطيرة.



- تجميل الأنف بالخيوط: تجميل الأنف بالخيوط إجراء غير جراحي سريع وبسيط، ولا يحتاج إلى فترة نقاهة طويلة، كما تقول طبيبة الأمراض الجلدية واي تشانغ، وتصنع الخيوط المستخدمة في هذه العملية من بوليمرات قابلة للامتصاص، مثل بولي ديوكسانون، وهي نفس المواد التي تصنع منها الخيوط المستخدمة في الجراحة. ولا تحتاج هذه العملية إلى تخدير عام، إذ يكفي تخدير الأنف بشكل موضعي، ثم يقوم الطبيب بإدخال الخيوط إلى المناطق المستهدفة من الأنف بهدف شده.



وبعيدا عن العمليات.. جربي كونتور الأنف في نهاية المطاف، وإذا لم ترغبي في إجراء أي عمليات جراحية أو غير جراحية، يمكنك ببساطة تغيير شكل أنفك باستخدام المكياج، أو الكونتور تحديدا. للكونتور تأثير واضح - رغم أنه مؤقت - ومن الممكن أن يجعل أنفك يبدو أصغر للغاية، كما أنه متاح وسهل الاستخدام.



وهناك العديد من الحيل التي تستطيعين القيام بها باستخدام الكونتور، لإعطاء أنفك مظهرا أطول أو أقصر، كما من الممكن استخدامه لإخفاء العيوب.

عن «عربي بوست»