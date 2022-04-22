حذرت خبيرة التغذية الروسية، د.كريستينا جورافليوفا، من خطورة تناول القهوة والماء البارد على معدة فارغة.



جاء ذلك في حديثها وكالة «نوفوستي» الروسية، حيث أشارت إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة يحفز العديد من وظائف المعدة والأمعاء، بما فيها إفراز حمض الهيدروكلوريك، الذي يمكن أن يسبب التهاب المعدة.



وتابعت جورافليوفا: «تحفز القهوة كذلك عمل غدة البنكرياس، التي تبدأ بإنتاج الإنزيمات لهضم الطعام الذي لا يوجد في المعدة، ما قد يؤدي إلى اضطراب عملها وأمراض الجهاز الهضمي».



وتشير الخبيرة إلى أن غالبية الأطباء ينصحون بشرب كوب ماء بعد الاستيقاظ صباحا. ولكن وفقا لها، يجب ألا يكون الماء باردا.

عن «نوفوستي»