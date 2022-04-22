بيروت - أحمد عزالدين



طلبت كتلة القوات اللبنانية «الجمهورية القوية» عقد جلسة عامة للمجلس النيابي للتصويت على طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدلله بوحبيب على خلفية اتهامه بمحاولة تقييد اقتراع المغتربين في الخارج.



وكان رئيس حزب «القوات» د. سمير جعجع لوح امس الاول، بطرح الثقة بالوزير بوحبيب الذي تعرض أيضا لانتقادات من عدد من الأطراف السياسية، ومنهم حزب الكتائب.



فقد عقد نواب كتلة نواب «القوات» بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم مؤتمرا صحافيا في مبنى المجلس تقدموا خلاله من الامانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة 37 من الدستور. وجاء في العريضة التي قدمت للأمانة العامة للمجلس: دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرة او بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حق المغتربين اللبنانيين بالاقتراع، بشكل بات يهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها، ويمس بحق شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرة وشفافة. أضافت: بعد فشل الطعن بدستورية القانون النافذ حكما أمام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة عن المنطق والتي تستهدف تحديدا حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع، او تقييد حركتهم، أو تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة.



وعدد من ذلك: تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعب عملية الاقتراع، وعدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع، وابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلا.



وختموا: بما ان كل هذه الارتكابات تفضي إلى الاستنتاج بأن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم عمدا بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين بدل تسهيلها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإتمامها بيسر وسهولة، لذلك، يطلب نواب تكتل الجمهورية القوية من دولتكم عقد جلسة عاجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي لمساءلة وزير الخارجية والمغتربين وطرح الثقة به، بعد إبلاغ هذا الطلب من الوزير المعني سندا للمادة 37 من الدستور.