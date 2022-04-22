بررت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الزيادة في ساعات التقنين خلال الفترة الماضية بنقص الغاز.



ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن مدير المؤسسة المهندس فواز الظاهر، أن «زيادة ساعات التقنين الكهربائي في عموم سورية خلال الأيام الأخيرة نتيجة انخفاض كميات الغاز الواردة من وزارة النفط لوزارة الكهرباء».



وأضاف أن «كمية الغاز الواصلة للوزارة من وزارة النفط انخفضت إلى 7 ملايين متر مكعب يوميا بعد أن كانت 8.5 ملايين متر مكعب ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من 2400 ميغا واط إلى نحو 1900 ميغا واط».



وأكد الظاهر أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين الكهرباء للمواطنين من خلال توفير المواد اللازمة لتأهيل وصيانة المنظومة والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد على كامل المساحة السورية وذلك وفق الإمكانيات المتاحة بالاعتماد على الخبرات الوطنية والأيدي العاملة المحلية ولاسيما في ظل الحصار والاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على #سورية.



وأوضح الظاهر في تصريح آخر لوكالة الانباء الرسمية «سانا» أن الوزارة تكبدت خلال سنوات الحرب خسائر بالمليارات بسبب سرقة وتدمير الشبكة الكهربائية والبنى التحتية.