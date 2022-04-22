أعلنت د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 ابريل 2022م، حتى الخميس الموافق 12 مايو 2022م.

وأكدت القباج أن الوزارة وضعت عددا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسددا الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم توقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عاما، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرا على أداء المناسك وخاليا من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقا للنموذج المعد لذلك.

كما سيتم تسجيل كل بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا لاختيار الحجاج الفائزين لكل المحافظات وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.