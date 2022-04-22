خديجة حمودة



أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى امس الإشارة ببدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى جنوب الوادي بمحافظة أسوان بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تفقد أراضي مشروع توشكى، وذلك خلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح.



وفي كلمته خلال الاحتفال أكد وزير الزراعة السيد القصير أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف بإتاحة توفير الغذاء عبر الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون الإنتاج صحيا وآمنا مع الحفاظ على استدامة الموارد.



وقال القصير إن دول العالم تواجه العديد من الأزمات التي تؤثر على عمليات تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ظهرت الحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.



وأضاف أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدولة المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.



وأكد أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرا إلى مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير الخامات للصناعات وأيضا المساهمة الملموسة في الناتج القومي، والصادرات الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة.



من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي إن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى توفير السلع الغذائية وضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر منها، وزيادة منافذ التوزيع، مؤكدا أهمية مشروع الصوامع للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات السلع الغذائية.



وأوضح المصيلحي، في كلمته، أن استراتيجية توفير السلع الأساسية ترتكز على محاور منها، توجيه القيادة السياسية بأهمية ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع عن ستة أشهر، ورفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصولها لكافة أنحاء الجمهورية بما أدى إلى زيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع، وكذلك المنافذ التي وصلت اليوم إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس، خلال احتفالية بدء موسم حصاد القمح في توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، عددا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع.