أهدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ركلتي جزاء في غضون 7 دقائق، إلا أن ذلك لم يحل دون فوز فريقه على مضيفه أوساسونا 3-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت سقوط الجار اللدود أتلتيكو حامل اللقب أمام ضيفه غرناطة المهدد بالهبوط بالتعادل السلبي.



وسعى بنزيمة لتسجيل هدفه الـ 45 هذا الموسم في مختلف المسابقات، إلا أن حارس أوساسونا سيرجيو هيريرا وقف له بالمرصاد مرتين (52 و59) منقذا مرماه ومفوتا خسارة أكبر على فريقه في ملعبه «إل سادار» عندما كانت النتيجة 2-1 لصالح النادي الملكي.



لكن الفريق المضيف الذي كان سجل هدف التعادل عبر الكرواتي أنتي بوديمير (13) بعد دقيقة من افتتاح ريال التسجيل بفضل المدافع النمساوي دافيد ألابا، فشل في فرض التعادل في الشوط الثاني، ليعاقبه ضيفه بهدف ثالث من لوكالس فاسكيس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور.



وكان ماركو أسينسيو سجل الثاني لريال مانحا إياه أفضلية التقدم في الدقيقة 45 من الشوط الأول.



ورفع ريال رصيده في الصدارة إلى 78 نقطة، متقدما بفارق 17 نقطة عن القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو وبات على مشارف تجريده من لقبه، علما أن الجار اللدود فوت على نفسه فرصة الابتعاد أكثر ضمن المراكز الأربعة الأولى بتعادله المخيب أمام غرناطة.



وفشل أتلتيكو في الثأر من خسارته 1-2 ذهابا في عقر دار غرناطة، في مباراة سجل خلالها البرتغالي جواو فيليكس الهدف الوحيد لحامل اللقب، علما أن الاخير سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي إثر اصابته أمام إسبانيول.



وقاد بورخا مايورال فريقه خيتافي للفوز على مضيفه سلتا فيغو 2-0 بتسجيله هدفي النقاط الثلاث في الدقيقتين 23 و51.



وتقدم خيتافي للمركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة ليبتعد أكثر عن مراكز الهبوط، فيما تجمد رصيد سلتا فيغو عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.