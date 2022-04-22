واصل فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم لملاقاة إنتر بعدما جدد فوزه على فيورنتينا في إياب نصف النهائي 2-0 (1-0 ذهابا). ويدين يوفنتوس بالفوز إلى لاعب فيورنتينا السابق مهاجمه فيديريكو بيرناردسكي والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و90+4. ودخل يوفنتوس إلى المباراة ساعيا إلى مواصلة مشواره في مسابقة الكأس أملا في إنقاذ موسمه وتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ عام 2011. وودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال الإسباني، ويحتل المركز الرابع في الدوري بفارق 8 نقاط خلف ميلان. هذا، وتنطلق غدا السبت مباريات المرحلة الـ 34 من الدوري الإيطالي، حيث يلتقي تورينو مع سبيزيا، وفينيزيا مع أتالانتا، وإنتر مع روما، وهيلاس فيرونا مع سمبدوريا.



ويأمل «النيراتزوري» في تفادي التعثر أمام روما للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب، حيث يحتل وصافة «الكالتشيو» برصيد 69 نقطة، بينما يحتل فريق روما المركز الخامس برصيد 58 نقطة.



وأنعش ساليرنيتانا آماله في البقاء وتفادي الهبوط، بعدما حقق انتصارا صعبا أمام مضيفه أودينيزي وتغلب عليه 1-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة.