القاهرة - سامي عبدالفتاح



تنطلق في الواحدة صباح السبت بتوقيت الكويت المواجهة المرتقبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع بين (البطل) الأهلي والرجاء البيضاوي زعيم الكرة المغربية على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في أجواء من الإثارة والترقب، لما ستسفر عنه المواجهة التي تقف على (هدف) لاستكمال مسيرة المنافسة على اللقب الأغلى والاهم في القارة السمراء.



وكانت مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي 2-1 بعد مواجهة مثيرة، لذلك يمثل (الهدف) من هنا ومن هناك قيمة كبيرة جدا لكلا الفريقين، فإذا كان من نصيب الأهلي فسوف يقتل حسابات المواجهة لصالحة، حتى لو نجح الرجاء في التسجيل أيضا، أما لو عجز لاعبو الأهلي عن إدراك هذا الهدف المنشود في الحسابات الإقصائية، فسيكون الفريق في خطر خلال 90 دقيقة، إذا ما نجح الرجاء في إدراك هذا الهدف الذي سيكون كفيلا بإقصاء البطل وعودته إلى القاهرة مجردا من لقبه.



محليا، استعاد الجونة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر 4 مباريات بفوزه 1-0 على ضيفه سموحة، سجله الظهير عمرو سعداوي من ضربة جزاء في الدقيقة (65) ومن قبلها أهدر مروان حمدي ضربة جزاء لصالح سموحة في الدقيقة (50)، وبذلك رفع الجونة رصيده إلى 17 نقطة متقدما إلى المركز 11 فيما استقر سموحة عند 23 نقطة بالمركز الرابع.