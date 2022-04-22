لم يكن الموسم الأول لبايرن ميونيخ في عهد المدرب جوليان ناغلسمان، على مستوى التوقعات في بعض النواحي، ولكن في نواح أخرى لم يتغير شيء.



ولكن في البوندسليغا يبقى بايرن مهيمنا، حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، قبل مباراتهما معا غدا السبت. ويبدو أن النادي البافاري في طريقه لا محالة لحصد لقبه العاشر على التوالي في البوندسليغا، في إنجاز غير مسبوق على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث إن أطول سلسلة تتويجات متتالية، كانت مسجلة باسم بايرن ويوفتوس الإيطالي برصيد تسعة ألقاب على التوالي لكل منهما. وقال ناغلسمان «هذه مصادفة نادرة» في إشارة إلى إمكانية حسم اللقب عبر المواجهة أمام الوصيف، كما أن التعادل سيضمن عمليا تتويج بايرن باللقب نظرا لفارق الأهداف المسجلة لكلا الفريقين، كما أن الخسارة ستؤدي فقط لتأجيل الحسم وليس منعه. ويشهد يوم غد السبت أيضا تكرارا لسيناريو المربع الذهبي لكأس ألمانيا، حيث يلتقي لايبزيغ مع يونيون برلين بعد أن فاز عليه 2-1 ليصعد إلى نهائي الكأس. وفي مباريات أخرى غدا يلتقي اينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم، وفرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وكولن مع أرمينيا بيلفيلد. وتنطلق منافسات المرحلة اليوم الجمعة بلقاء يجمع بين فولفسبورغ وماينتس.



فرنسا



بدا باريس سان جرمان في طريقه إلى حسم مبكر للقب عاشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما فاز بثلاثية نظيفة على مضيفه أنجيه، غير أن مرسيليا أجل تتويج المتصدر بفوزه الصعب على نانت 3-2 ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من «ليغ1».



وعلى ملعب «ريمون كوبا» تناوب على تسجيل ثلاثية سان جرمان نجمه كيليان مبابي (28)، المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس (45+2)، والبرازيلي ماركينيوس (77).



وبالتالي، عزز فريق العاصمة صدارته بوصوله إلى النقطة الـ 77، فيما بقي أنجيه في المركز الرابع عشر مع 34 نقطة. وعلى مقلب آخر، حقق مرسيليا فوزا صعبا على نانت، وبقي ثانيا مع 62 نقطة، بأهداف ديميتري باييت (39 و55 من ركلتي جزاء) والمغربي أمين حارث (75)، فيما سجل لنانت البرازيلي أندي جيروتو (29) وماركوس كوكو (41). وبفوز النادي المتوسطي، تأجل تتويج سان جرمان إذ لايزال الأول قادرا حسابيا على اللحاق به في حال فوزه بكل مبارياته المقبلة وخسارة فريق العاصمة لكامل مبارياته أيضا.



من جهة أخرى، أشعل ستراسبورغ الصراع على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه رين 2-1.



وكان موناكو تقدم مؤقتا إلى المركز الرابع قبل التراجع، بفوزه على نيس بهدف نظيف معززا حظوظه في مقعد ضمن ثلاثي المقدمة.



أما في القاع، فكان بوردو الذي يحتل المركز ما قبل الأخير، يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه سانت إيتيان في صراع الهبوط.



وفي مباريات أخرى، خسر ليل حامل اللقب أمام مضيفه رينس 1-2، فيما فاز لوريان على متز 1-0، وكليرمون فيران على تروا بالنتيجة نفسها، كما فاز لنس على مونبلييه 2-0، وبريست على ليون 2-1.



وتقام غدا السبت منافسات المرحلة الـ 34 باقامة 3 مباريات، إذ يلعب ليون مع مونبلييه، وسانت إيتيان مع موناكو، وباريس مع لانس.