أكد نادي مان يونايتد الإنجليزي، أن الهولندي إيريك تين هاغ سيتولى تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.



ولم يتعاقد «اليونايتد» مع مدرب دائم منذ رحيل أولي غونار سولسكاير في نوفمبر الماضي، واكتفى الفريق بالعمل تحت إمرة المدرب المؤقت مايكل كاريك قبل أن يتولى الألماني رالف رانغنيك المسؤولية بشكل مؤقت أيضا حتى نهاية الموسم.



وبات تين هاغ على أعتاب قيادة أياكس أمستردام للقب الثالث على التوالي في الدوري الهولندي، قبل أن ينتقل لتدريب مان يونايتد بعقد يمتد لثلاثة أعوام، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.



وقال تين هاغ «هو شرف كبير أن أتولى تدريب مان يونايتد وأنا متحمس بشدة للتحديات القادمة».



وأضاف «أعرف تاريخ هذا النادي العظيم وشغف الجماهير، وأنا مصمم على تطوير فريق يكون قادرا على تحقيق النجاح الذي يستحقونه». وختم تين هاغ بالقول «سيكون من الصعب الرحيل عن أياكس بعد هذه الأعوام المذهلة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل وتركيزي على إنهاء الموسم الحالي بشكل ناجح قبل الانتقال إلى مان يونايتد».