أبدى مدرب مان سيتي، جوسيب غوارديولا، رضاه عن أداء فريقه في الفوز الذي تحقق على برايتون 3-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 30 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كان اختبارا جيدا وتصرفنا بشكل استثنائي. لهذا فزنا بالمباراة، لم نسمح لهم باللعب. يتمتع برايتون بهذه الجودة. في الشوط الثاني وجدنا الأهداف التي لم نستطع تحقيقها في الشوط الأول».



وأضاف غوارديولا: «الشعور هو أننا تأهلنا نظريا إلى دوري الأبطال. يمكن للناس أن يقولوا ان هذا أمر طبيعي لكنه ليس كذلك. ما عليك سوى إلقاء نظرة على الفرق الرائعة التي تقاتل للوصول إلى دوري الأبطال».



وتابع: «الآن بالنسبة للدوري الممتاز نحن لسنا أغبياء. إذا خسرنا نقطتين فقط فإن ليفربول سيكون بطلا. إذا فزنا في جميع المباريات سنكون أبطالا. واللاعبون يعرفون ذلك. نحن نعرف المباريات الصعبة التي لدينا ويجب أن نحقق الفوز بجميع المباريات. إذا فعلنا ذلك فسوف نحتفل، وإذا لم نفعل ذلك فسوف نهنئ ليفربول».



سجل ثلاثية مان سيتي كل من رياض محرز وفيل فودين وبيرناردو سيلفا في الدقائق 53 و65 و82.



وارتقى «السيتي» إلى صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول، بينما تجمد رصيد برايتون عند 40 نقطة في المركز العاشر.



وأشعل أرسنال الصراع على مركز في دوري أبطال أوروبا بفوزه على تشلسي 4-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.



على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن، أحرز رباعية «الغانرز» كل من إيدي نيكيتاه (13 و57)، وإميل سميث رو (37)، وبوكايو ساكا من ركلة جزاء (2+90)، فيما سجل هدفي «البلوز» تيمو فيرنر (17)، وسيزار أزبيليكويتا (32).



وتعادل إيفرتون مع ليستر سيتي 1-1 في لقاء مؤجل من المرحلة الثامنة عشرة، وفاز نيوكاسل على كريستال بالاس 1-0 من المرحلة الثلاثين.



هذا، وتنطلق مباريات المرحلة الـ 34 غدا السبت، حيث يلعب ارسنال مع مان يونايتد، وليستر سيتي مع أستون فيلا، ومان سيتي مع واتفورد، ونوريتش سيتي مع نيوكاسل، وبرينتفورد مع توتنهام.