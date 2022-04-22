سعود عبدالعزيز



أودع وافد آسيوي في العناية الفائقة بمستشفى الفروانية ووصفت حالته بالحرجة اثر تلقيه طعنة في الصدر من قبل آسيوي تم ضبطه مساء امس في منطقة الجليب، حيث وقعت المشاجرة. وقال مصدر امني إن وافدين من الجنسية الآسيوية اسعفا المصاب بسيارة خاصة إلى مستشفى الفروانية وتبين بعد الفحص تلقيه طعنة نافذة في الصدر. وأضاف: بسؤال الوافدين قالا إن إصابة صديقهما جاءت اثر مشاجرة مع أشخاص مجهولين، مشيرا الى أن المطعون هندي الجنسية من مواليد 1976 وسجلت قضية، وعليه تمت احالة ملف القضية إلى رجال المباحث الذين تمكنوا من ضبط المعتدين ومنهم الطاعن.