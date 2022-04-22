سعود عبد العزيز



تقدم وافد إيراني إلى مخفر الفروانية متهما 4 اشخاص مجهولين بالاعتداء عليه وسلبه 500 دينار كانت بحوزته.



وقال الوافد وهو في العقد الخامس انه ولدى خروجه من بنك محلي قبل السحور وخلال سيره في ساحة ترابية فوجئ بـ 4 أشخاص يعترضونه ويقومون بتكبيله وضربه بلكمات وسلبه المبلغ المالي الذي كان بحوزته وسجلت قضية سلب بالقوة وأحيلت للمباحث لضبط الجناة. من جهة أخرى، تقدم مواطن الى مخفر شرطة القشعانية واتهم لصوصا مجهولين بسرقة 3 اطارات من مركبة رباعية ووضع حجارة محل الإطارات الى جانب سرقة عدد 2 سلندر غاز وسجلت قضية سرقة وأحيلت الى المباحث.