محمد الجلاهمة



أحبط رجال الشحن الجوي محاولة تهريب كمية من مخدر الكيميكال السائلة المخدرة، وذلك في عملية تهريب فريدة من نوعها عبر طرد بريدي. الى ذلك، قال مصدر جمركي لـ«الأنباء» ان الوافد الذي ألقي القبض عليه من الجنسية الاردنية وان البلد الذي وردت منه الشحنة المخدرة هي سلوفينيا.



وبحسب المصدر، فإن طردا بريديا قادما من إحدى الدول الأوروبية إلى الكويت، ادخل الشك في نفوس المفتشين الجمركيين الذين بادروا إلى تفتيشه تفتيشا دقيقا، وتم العثور على عدد (3) قنان بلاستيكية، وبالتدقيق عليها وبعد ارسال محتويات الطرد الى المختبرات تبين احتواؤها على مادة الكيميكال المخدرة السائلة.



وقد أشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بجهود رجال الجمارك في كافة المنافذ الجمركية، مؤكدا أن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول ضد كل من يريد السوء للبلاد.