أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بصرف منحة مالية للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.



وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أمس: تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 75 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى. وتشمل جميع العاملين في الدولة والعاملين في القطاع المشترك ولأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، ويشمل المرسوم جميع أنواع التعاقدات، وتقدر المنحة بـ 19 دولارا، إذ يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أمس نحو 3900، بحسب موقع «الليرة اليوم»، وتأتي المنحة بمناسبة اقتراب عيد الفطر.



ويستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.



كما يستفيد من المنحة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا من أي جهة تأمينية أخرى.