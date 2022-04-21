الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تمتلك الأندية القطرية حظوظا متفاوتة في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وذلك عندما تخوض منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات والمقامة حاليا في السعودية بنظام التجمع.



ستكون البداية مساء اليوم بانطلاق منافسات الجولة الخامسة، حيث يلتقي الغرافة القطري (الثالث 5 نقاط)، مع فولاذ خوزستان الإيراني (الأول 8 نقاط)، في الـ11:15 مساء في إطار مباريات المجموعة الثالثة، ويسبقه لقاء يجمع شباب الأهلي الإماراتي (الثاني 6 نقاط) مع آهال التركماني (الأخير نقطة واحدة)، في الـ8:15 مساء.



بينما يتطلع الدحيل القطري (الأول 9 نقاط)، إلى الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة عندما يصطدم بالتعاون السعودي (الثاني 7 نقاط)، في الـ11:15 مساء وبنفس المجموعة يواجه سباهان أصفهان الإيراني (الثالث 4 نقاط)، مع باختاكور الأوزبكي (الأخير 3 نقاط)، في الـ8:15 مساء، فيما يلتقي القوة الجوية العراقي (الأخير 4 نقاط)، مع الجزيرة الإماراتي (الثاني 4 نقاط)، في إطار مباريات المجموعة الثانية، والتي تشهد أيضا مواجهة تجمع بين الشباب السعودي (الأول 10 نقاط)، مع مومباي سيتي الهندي (الثالث 4 نقاط).



الى ذلك، يبحث الريان (الثاني 7 نقاط)، عن تذكرة العبور إلى الدور الثاني عندما يلعب غدا مع الاستقلال الطاجيكي (الأخير دون نقاط)، في الـ8:15 مساء، فيما يأمل الهلال السعودي (الأول 12 نقطة( في استمرار انتصاراته الآسيوية عندما يلعب أمام الشارقة الإماراتي (الثالث 4 نقاط)، أما السد القطري (الثالث 4 نقاط)، فليس أمامه سوى الفوز من أجل إنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني، وذلك قبل مواجهة المرتقبة أمام ناساف كارشي الأوزبكي (الثاني 5 نقاط)، في المجموعة الخامسة، والتي تشهد أيضا مواجهة تجمع بين الفيصلي السعودي (الأول 8 نقاط)، مع الوحدات الأردني (الأخير 4 نقاط).



وبحسب لوائح البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات بالإضافة إلى منح 3 بطاقات لأصحاب أفضل ثلاثة فرق حصدت المركز الثاني في غرب القارة ونفس العدد بالنسبة لمجموعات الشرق.