تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن امس بتقديم حزمة مساعدات عسكرية وأمنية إضافية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار، وقال إنه سيطلب المزيد من الكونغرس ليعزز الدعم للجيش الأوكراني في مواجهة هجوم روسي متوقع على شرق البلاد.



وتعهد بايدن، وهو يخاطب الأميركيين من قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، بإرسال عشرات من مدافع الهاوتزر و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية، داعيا الكونغرس إلى تأمين التمويل اللازم لمنح مساعدات إضافية لكييف.



كما أعلن بايدن عن 500 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة لحكومة أوكرانيا لمساعدتها في إنقاذ أرواح من هم تحت حصار القوات الروسية.



وقال «نحن أمام لحظة حاسمة يستعدون فيها للمرحلة المقبلة من تلك الحرب»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها «يتحركون بأسرع ما يمكن» لتوفير ما تحتاجه أوكرانيا من أسلحة وعتاد.



وأضاف بايدن أن تلك المساعدات الجديدة ستستنفذ التمويل المتبقي المتاح لهذا الغرض وأنه سيطلب من الكونغرس تمويلا تكميليا لكنه قال إن حجمه لا يزال محل نقاش.



وقال «هذا الأمر يتقرر الآن. أطلب من وزارة الدفاع تقديم اقتراح».



وأدلى بايدن بتلك التصريحات بعد محادثات مباشرة مع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال خلال زيارته لواشنطن لعقد عدد من الاجتماعات.



كما أعلن الرئيس الأميركي حظر دخول السفن التابعة لروسيا إلى الموانئ الأميركية، بحسب «رويترز»، في محاولة لتكثيف الضغط على موسكو.



وشحنة الأسلحة الجديدة بنفس حجم شحنة أعلن عنها في الأسبوع الماضي بقيمة 800 مليون دولار.



وقال بايدن إن الأسلحة الجديدة تحتاجها أوكرانيا لمساعدتها في صد هجوم كبير من روسيا في الشرق حيث تتطلب التضاريس المنبسطة نوعا آخر من الأسلحة.