وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف.

وطالب في سؤاله تزويده وإفادته بالآتي:

1- كشف تفصيلي موضح به أسماء الشركات التي لديها مستحقات مالية متأخرة لم يتم دفعها مقابل خدمات قدمتها لوزاراتكم أو الجهات التابعة لكم على أن يبين فيه قيمة المستحقات وتاريخ الاستحقاق ونوع الخدمة أو السلعة محل العقد (عقود نظافة أو إنشائية أو توريد.. إلخ).

2- كشف تفصيلي موضح به أسماء الشركات التي تسلمت مستحقاتها المالية فور الانتهاء من إنجاز المتفق عليه وفق العقود، على أن يبين فيه قيمة المستحقات وتاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع المستحقات كافة ونوع الخدمة أو السلعة محل العقد (عقود نظافة أو إنشائية أو توريد.. إلخ).

3- أسباب التأخر في صرف المستحقات المالية للشركات التي قامت بإنجاز المتفق عليه وفق العقود من دون تأخير.

4- عدد القضايا المرفوعة ضد وزاراتكم أو الجهات التابعة لكم بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.