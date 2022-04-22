طارق عرابي

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، عن أن قيمة إجمالي الصادرات الكويتية المنشأ إلى مختلف دول العالم بلغت نحو 337.5 مليون دينار خلال عام 2021.

وقالت المصادر إن دول الخليج العربي استحوذت على 55.2% من إجمالي الصادرات الكويتية بنحو 186.5 مليون دينار، فيما توزعت النسبة الباقية والبالغة 44.8% على الدول العربية وباقي دول العالم بواقع 70.6 مليون دينار للدول العربية و79.3 مليون لباقي دول العالم.

وأضافت أن ذروة الارتفاع في حجم الصادرات كانت خلال شهر نوفمبر الذي شهد صادرات بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 80 مليون دينار، تلاه شهر مارس الذي بلغت صادراته نحو 71.5 مليون دينار، فيما شكل شهر ابريل أقل مستوى للصادرات بواقع 10.6 ملايين دينار، تلاه شهر فبراير بواقع 12.3 مليون دينار.

وفيما لم تحدد المصادر معلومات تفصيلية عن المنتجات المصدرة، إلا أنها أكدت أنها تشمل مختلف أنواع السلع والمنتجات المحلية الصنع والمنشأ.