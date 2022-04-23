بلغوا 593.6 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر الماضي

56.5 % من العمالة المنزلية المغادرة للقطاع نساء

الهنود يتصدرون الجنسيات المغادرة بنسبة 53%

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن أن أعداد العمالة المنزلية تراجعت في الكويت بنحو 75 ألف عامل في عام 2021، حيث بلغت أعدادهم نحو 593.64 ألف عامل وعاملة، مقارنة بـ 668.6 ألف عامل وعاملة بنهاية 2020.

وأظهرت البيانات أن نحو 56.5% من المغادرين لقطاع العمالة المنزلية من النساء بواقع 42.36 ألف عاملة، والنسبة الباقية للذكور بنحو 32.6 ألف عامل.

وجاء ضمن البيانات أن أكثر من نصف العمالة المنزلية المغادرة (53%) من الجنسية الهندية، حيث تقلصت أعدادهم من 319.3 ألف عامل وعاملة في 2020 إلى 279.59 ألف عامل وعاملة في 2021، بينما تراجعت العمالة الفلبينية بواقع 7.1 آلاف عامل وعاملة، والعمالة البنغلاديشية بواقع 4.58 آلاف عامل وعاملة.