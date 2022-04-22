يحول العراقي عامر إبراهيم صالح عاشق السيارات القديمة في ورشته الكائنة بمنطقة الأعظمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، السيارات الكلاسيكية من خردة إلى سيارات تعمل بصورة جيدة ليشتريها عشاق السيارات القديمة وبما يحقق له مردودات مالية جيدة ويلبي رغبات الزبائن التي ترغب في اقتناء هذه السيارات.

بدأ عامر إبراهيم البالغ من العمر( 59عاما) العمل بإصلاح السيارات عندما كان صبيا في ورشة والده واكتسب خبرات كبيرة في هذا المجال حتى بات يلقب بالأسطى، أي الخبير المتخصص في مهنة إصلاح السيارات القديمة.

ويقصد ورشة عامر، عشاق السيارات القديمة من أجل تصليح سيارتهم أو البحث عن سيارات كلاسيكية لغرض الشراء أو الاقتناء كون الكثير من المهتمين بهذه السيارات يزورون ورشته.

ويقوم عامر إبراهيم بتجديد وإعادة إصلاح السيارات القديمة، فيبدأ برفع الهيكل الخارجي للسيارة القديمة، ثم يبدأ بعمليات تصليح الأجزاء بداخلها، وهذا يحتاج إلى مهارة خاصة وتعامل بدقة مع هذه السيارات بسبب السنوات الطوال التي مرت عليها وتعرضها للتلف، ومن ثم يقوم بإعادة كل قطعة في السيارة بعد إصلاحها إلى مكانها ويبدأ بتجربة السيارة وتشغيلها والتأكد من أنها تعمل بصورة صحيحة.

وبعد انتهاء عملية التصليح يتم إرسال السيارة إلى ورشة الصبغ، حيث يقوم متخصص بصبغ وتلميع السيارات بصبغها باللون الأصلي الذي كانت عليه، لتعود إلى الحياة مرة ثانية ويقتنيها عشاق السيارات الكلاسيكية وتبدأ رحلتها في الشوارع وجذب انتباه المارة.

واستعادت السيارات القديمة في السنوات الأخيرة حضورها في شوارع العاصمة بغداد وبعض المحافظات وزاد الإقبال على اقتنائها من قبل العراقيين وخاصة الشباب من العائلات الميسورة كونها سيارات مميزة وتجذب انتباه الناس عندما تمر في أي منطقة، كما أن بعضها كانت تعود لشخصيات مشهورة قبل عدة عقود.

وحسب عشاق السيارات الكلاسيكية القديمة فإن السيارات المصنوعة في الأربعنيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تشهد إقبالا واسعا من قبل هواة السيارات خاصة من ماركات شيفروليه وكاديلاك ومرسيدس وفولكس واجن، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها التي بدأت تضاهي أسعار السيارات الحديثة في السوق العراقية.

وصمم عشاق هذا النوع من السيارات صفحة لهم على الفيسبوك باسم "السيارات الكلاسيكية القديمة في العراق" يتم من خلالها تبادل المعلومات عن السيارات القديمة وأماكن تواجدها.

وكشف الأسطى عامر إبراهيم، بموقع ورشته الذي يشغله منذ عام 1995 والمكونة من ثلاثة محال مع فناء مفتوح أمام المحلات وبارتفاع نحو 4 أمتار، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه بدأ العمل بإصلاح السيارات القديمة منذ عام 1982 وقبلها تعلم على يد والده الذي كان يملك ورشة لتصليح السيارات.

ويسعى عامر إلى غرس حب هذه المهنة في ولدية عبدالله ومحمد اللذين يعملان معه في الورشة لتزداد خبراتهما كون والدهما يقوم بتعليمهما كل جوانب هذه المهنة وكيفية التعامل الدقيق مع هذه السيارات وبأدوات بسيطة.

وأضاف عامر أن "الزبون يجلب سيارته إلى ورشتنا ونبدأ بمراحل التصليح وبعد الانتهاء نرسلها إلى الصباغ لغرض الصبغ والتلميع".