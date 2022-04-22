أصبحت ليتوانيا أول دولة بشرق أوروبا تعرض على الأسر التي لديها أطفال صغار وتعمل في إدارة حكومية، أسبوع عمل من أربعة أيام بنفس متوسط الراتب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعم النواب في فيلنيوس التشريع الذي يسمح لموظفي القطاع العام ممن لديهم أطفال دون الثلاثة أعوام بالعمل 32 ساعة في الأسبوع. وسوف يدخل تقليص أسبوع العمل الذي لا يطبق على موظفي القطاع الخاص، حيز التنفيذ العام المقبل.

وترمي مبادرة الدولة المطلة على بحر البلطيق، إلى مساعدة الأسر في إضفاء التوازن بين العمل والحياة الأسرية بالإضافة إلى تقليل فجوة الأجور القائمة على النوع، ومخصصات التقاعد المتباينة.

وقالت فيكتوريا كميليت-نيلسن، رئيسة البرلمان الليتواني، إن هذا سوف يساعد الوظائف الحكومية التي لا يمكنها المنافسة مع وظائف القطاع الخاص ذات المرتبات الأعلى، في أن تصبح أكثر جاذبية.

ووجدت دراسة أجريت في أيسلندا التي أدخلت قواعد تخفض ساعات العمل بواقع ثلاث إلى خمس ساعات في الأسبوع مقابل نفس الراتب، أن إنتاجية الموظفين لم تتأثر حتى مع العمل ساعات أقل.

وأدخلت فرنسا أسبوع العمل المؤلف من 35 ساعة قبل عقدين.